Valeria Marini: la madre ha avuto un incidente e un trauma cranico Valeria Marini, nota showgirl Mediaset ha raccontato ospite da Barbara D'urso dell'incidente subito dalla madre, Giovanna Orrù. Trauma Cranico e tanta paura

Valeria Marini ha passato un brutto momento e si è presa un bello spavento. La madre Giovanna Orrù ha avuto un incidente, è scivolata a terra ed ha battuto la testa. Il risultato della caduta è stato un trauma cranico ed un braccio rotto ma ora sembra che stia bene.

A raccontare il brutto incidente di cui è stata vittima Giovanna Orrù, è stata proprio la figlia, Valeria Marini. Quest’ultima ha raccontato l’accaduto durante una diretta in collegamento con Pomeriggio 5 il programma condotto da Barbara D’Urso. “Vengo da casa di mia madre, sono state giornate difficili. È scivolata qualche giorno fa e si è fatta molto male. Sono andata a trovarla perché ha un braccio fratturato, si è fatta veramente male“, ha raccontato la showgirl. Stando al racconto della Marini, inoltre, la signora Gianna avrebbe battuto anche la testa: “Purtroppo è scivolata su un sampietrino. Una settimana veramente dura, ha avuto un trauma cranico”.

Nonostante Valeria Marini ora viva con il suo nuovo fidanzato Gianluigi Martino, è sempre legatissima alla mamma e la preoccupazione per quanto accaduto è stata grande. I rapporti tra mamma e figlia però non sono sempre stati idilliaci tant’è che anche durante una puntata del Grande Fratello Vip, Valeria Marini, ex concorrente, si era lasciata andare ad uno sfogo con gli altri coinquilini della casa in cui raccontava di non essere in un momento felice con la madre. Pare infatti che quest’ultima non abbia voluto vedere la figlia Valeria Marini per un po’ di tempo.

“Mia madre si è allontanata improvvisamente per una sua situazione di difficoltà. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno”. Queste erano state le parole pronunciate dalla show girl Valeria Marini. Ora però le cose si sono sistemate e sono tornate più unite di prima. Ora che la madre ha avuto questo incidente Valeria Marini le è accanto anche se dice sempre che sua madre è forte e che si riprenderà in fretta.

Passato lo spavento preso per la madre, Valeria Marini, sempre molto attiva sui social, si sta dedicando al suo nuovo fidanzato Gianluigi Martino con il quale sta trascorrendo l’isolamento domiciliare. Il 14 maggio Valeria Marini ha compiuto 53 anni e ha festeggiato con il suo amore.