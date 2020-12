Tra Valeria Marini e Gianluigi Martino è finita ma solo ora la showgirl svela il motivo

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Valeria Marini la quale ha fatto rimanere tutti a bocca aperta. La storia d’amore tra la celebre showgirl ed il suo fidanzato Gianluigi Martino è giunta a capolinea. Il motivo? A soddisfare la curiosità di tutti i suoi fan ci ha pensato lei stessa.

Valeria Marini non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Questa volta la showgirl è finita di nuovo al centro della cronaca rosa a causa della sua relazione con Gianluigi Martino. A lasciare tutti i suoi followers senza parole è stata la sua rivelazione in merito al motivo per cui tra lei ed il suo ex fidanzato è finita. Lei stessa ha affermato di preferire la compagnia del suo gatto anziché di quest’ultimo.

Nel mese di febbraio del 2019 Valeria Marini è uscita allo scoperto con Gianluigi Martino. Ad annunciare la liaison con il celebre manager era stata lei stessa ma anche questa relazione ha avuto una breve durata.

A comunicare la fine della loro storia d’amore è stata la diretta interessata la quale ha deciso di rivelare personalmente anche il motivo. Ecco con quali parole Valeria Marini ha parlato in merito alla questione:

La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto. Alla compagnia di certi uomini preferisco di gran lunga quella del mio gatto.

Così come dichiarato da lei stessa, Valeria Marini è da anni alla ricerca del vero amore:

Ammetto di aver avuto parecchie delusioni. Mi è capitato di cadere nella trappola di chi mentiva dicendo di amarmi.

Inoltre la showgirl ha dichiarato che nutre un profondo desiderio di diventare mamma. Da molto tempo la donna desidera dei figli e lei stessa ha affermato che sarebbe disposta ad averli anche in qualità di madre single. Riuscirà a trovare il vero amore la showgirl? Non ci resta che scoprirlo!