Valeria Marini nel mirino di un hater. La sua risposta è epica

La showgirl ha risposto ad un hater che l'ha attaccata per la sua partecipazione a Tale e Quale show.

Valeria Marini la vedremo presto di nuovo in tv. La showgirl è stata infatti inserita nel cast di Tale e quale show, il varietà condotto da Carlo Conti che inizierà a settembre.

Si tratta di una prima volta nel programma per la Marini che negli ultimi anni abbiamo imparato a vederla davvero ovunque. Dopo la fine dell’esperienza al bagaglino, Valeria l’abbiamo vista praticamente in tutti i reality show con Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip a farla da padrona.

Fonte: web

Ora per lei sta per iniziare una nuova avventura che però a quanto pare non piace ad un suo hater, probabilmente stufo della sua onnipresenza televisiva.

“Valeria Marini non sanno più dove piazzarla. Sta in ogni programma! Ma fate largo agli altri!!! I soliti raccomandati che infilano ovunque!” – ha scritto un hater su Twitter.

E Valeria che ha avuto modo di leggere il commento ha deciso di rispondere con la sua solita verve comica e pungente.

“Volevi farlo tu? chiederò a Carlo ” – ha scritto con il tutto accompagnato da emoticon di baci e stelle.

Eppure abbiamo rischiato di perderla a Valeria Marini. In una recente intervista ha infatti confessato di aver pensato di farsi suora lo scorso anno.

“Se ho pensato di farmi suora? Veramente a quello ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante” – ha ammesso la Marini che oggi è felicemente fidanzata con Eddy Siniscalchi di 20 anni più giovane.

“L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera” – ha svelato la showgirl.