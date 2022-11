Valerio Scanu confessa: “Ecco perché non avevo mai fatto coming out”

Nel corso delle ultime ore il nome di Valerio Scanu è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nei giorni scorsi l’ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi si è reso protagonista di un gossip che sta facendo chiacchierare le pagine di gossip. Dopo aver fatto un’emozionante proposta di matrimonio al suo compagno, Valerio Scanu ha fatto coming out.

In queste ultime ore il giornale ‘Corriere della Sera’ ha pubblicato un’intervista rilasciata da Valerio Scanu. Il cantante, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, si è messo a nudo raccontando alcuni aneddoti del suo privato come ad esempio, il motivo per cui non ha fatto coming out fino ad ora.

Queste sono state le parole del cantante a riguardo:

In realtà ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo. Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out.

Oltre a ciò, Valerio Scanu ha raccontato del momento in cui ha confessato il tutto ai suoi genitori. Queste sono state le sue parole:

Ne ho sentito il bisogno a 20 anni. Ho pensato che se portavo nella loro casa una persona era giusto che sapessero quale ruolo ricopriva nella mia vita.

Fiori d’arancio per Valerio Scanu: il cantante pronto a sposare il compagno Luigi

Nell’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, Valerio Scanu ha poi raccontato anche del primo incontro con il suo futuro marito. Queste sono state le sue parole a riguardo: