Valerio Scanu si sposa: la proposta di matrimonio e il coming out

Valerio Scanu fa coming out con la proposta di matrimonio a Luigi Calcara

Senza alcuna ombra di dubbio Valerio Scanu è uno dei cantanti più amati e stimati nel mondo della musica italiana. Nel corso degli ultimi giorni l’artista ha dato una bellissima notizia a tutti i suoi fan. Molto presto il ragazzo convolerà a nozze con il suo compagno Luigi Calcara. L’annuncio è giunto direttamente sui social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Valerio Scanu lascia senza parole tutti i suoi fan. Di recente il celebre cantante è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip è stato un video che riproduce una commovente proposta di matrimonio.

Ad annunciare le nozze è stato lo stesso cantante attraverso un video pubblicato sulle sue Instagram Stories. Il filmato in questione immortala il romantico momento della proposta di matrimonio. Infatti, Valerio si è ingonocchiato dinanzi al suo compagno, Luigi Calcara, con un anello in mano ed ha pronunciato la fatidica domanda:

Mi vuoi sposare?

La commovente proposta di matrimonio è arrivata nel giorno del compleanno di Luigi Calcara il quale non ci ha pensato due volte a rispondere di sì. Ad assistere alla scena c’erano gli amici più cari dell’ex concorrente di Amici i quali hanno documentato il tutto. Oltre a stupire il suo compagno, Valerio Scanu ha spiazzato tutti i suoi fan i quali hanno accolto la notizia come un vero e proprio coming out.

Luigi Calcara: chi è il futuro marito di Valerio Scanu

Valerio Scanu e Luigi Calcara sono fidanzati ufficialmente dall’anno 2020. La coppia preferisce mantenere la massima privacy sulla sua vita privata. Infatti siamo a conoscenza di poche informazioni, come per esempio si sa che il compagno dell’artista è siciliano ma attualmente vive a Roma. Il ragazzo esercita la professione di docente di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica presso l’Università La Sapienza.