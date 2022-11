Valerio Scanu dopo la laurea in Giurisprudenza: “Ho iniziato a fare pratica”

Dopo aver fatto coming out con la proposta di matrimonio al suo fidanzato, Valerio Scanu ha annunciato un altro grande cambiamento nella sua vita. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, il celebre cantante ha intrapreso la sua professione da avvocato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Valerio Scanu non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Qualche settimana fa, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha spiazzato tutti con una commovente proposta di matrimonio al suo fidanzato Luigi. Oltre alle future nozze, adesso nella vita del cantante c’è un’altra novità: Valerio ha iniziato a fare pratica come avvocato.

A darne l’annuncio è stato lui stesso in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Diva e Donna”. Queste sono state le sue parole:

Ho trovato uno studio per fare pratica e mi sono iscritto all’albo lo scorso 13 ottobre. Mi occupo di diritto penale, fallimentare e tributario. Vado in tribunale per le udienze e nei cancellieri, giudici e avvocati noto stupore quando mi vedono: in effetti, data la mia carriera, paio fuori posto.

Valerio Scanu: la carriera

Valerio Scanu ha deciso di iscriversi all’Università Giustino Fortunato di Benevento per studiare giurisprudenza a seguito di una denuncia per diffamazione. Da questo momento in cui, il cantante ha iniziato ad interessarsi molto alla materia. Il suo percorso è iniziato nel 2018 e terminato qualche anno dopo con un risultato sorprendente.

Nonostante questo, l’artista non ha mai abbandonato il mondo della musica. Infatti, nel corso degli ultimi giorni è uscito il suo nuovo singolo “Presente” e il giorno 7 dicembre si terrà a Roma il suo concerto di Natale. Molto presto, il cantautore convolerà a nozze con il suo fidanzato Luigi Calcara dopo la commovente proposta di matrimonio.