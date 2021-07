Molti hanno avuto la possibilità di conoscerlo grazie alla nota serie tv Netflix Tredici. Stiamo parlando di Tommy Dorfman che tramite i social ha deciso di fare coming out. In particolar modo, l’attore ha parlato del suo processo di transizione identificandosi attualmente in una donna trans. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo.

Tommy Dorfman esce allo scoperto e fa coming out. Il protagonista della fortunata serie tv firmata Netflix, Tredici, ha svelato tramite social il suo processo di transizione attraverso il quale è diventato una donna trans. In un’intervista rilasciata al giornale inglese ‘Time’, il noto attore ha parlato della sua identificazione, da un anno a questa parte, in una donna trans.

Queste sono state le parole con cui Tommy Dorfman ha rivelato a tutti i suoi followers la notizia della transizione:

Sono particolarmente grata a ogni singola persona trans che prima di me ha compiuto questo percorso […] Grazie a tutte le donne trans che mi hanno mostrato chi sono, come vivere, celebrare me stessa e occupare il giusto spazio in questo mondo.

Dopo aver annunciato la notizia, molti sono stati coloro che hanno apprezzato la sincerità del volto della nota serie tv. I moltissimi followers hanno infatti commentato le parole dell’attore inviandogli numerosi messaggi di affetto.

Dunque molti si sono mostrati contenti della scelta di Tommy Dorfman che ha parlato del coming out anche al giornale inglese ‘Time’. Infatti, durante un’intervista rilasciata al giornale, il noto attore ha parlato del suo processo di transizione attraverso il quale oggi si identifica in una donna trans.

Queste sono state le parole dell’attore riguardo la notizia del suo coming out: