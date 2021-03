Valerio Scanu su Akash: “È particolarmente esaltato”

L’Isola dei Famosi è partita con un’edizione a bomba tanto che, già alla seconda puntata, sono iniziate le prime polemiche. A sollevare subito un polverone è stato Akash Kumar che ha avuto un’a reazione particolarmente esagerata.

A scatenare tutto è stato Tommaso Zorzi che, con tutta tranquillità, gli ha chiesto di spiegarli come mai questo cambio di nome continuo. Il ragazzo non l’ha presa bene e ha dato quasi di matto.

Subito dopo la discussione che Ilary Blasi ha cercato di calmare, il ragazzo ha chiesto ai compagni di squadra di essere nominato perché vorrebbe tornare a cassa. La conduttrice, a cui non sfugge nulla, ha chiesto il motivo di questa scelta. La risposta del giovane è stata semplice:

La mia Isola io l’ho già vinta, posso andare via. Ho chiesto agli altri naufraghi di nominarmi perché va bene così. Anche per la cosa di Zorzi, lui vuol fare il trash e io non voglio. Ho una carriera fuori che mi aspetta e non mi piacciono queste cose. La storia del mio nome l’ha già tirata fuori Selvaggia a Ballando, che non è un reality trash, quindi basta. Poi lui mi conosce da tre anni.

A commentare questo atteggiamento è stato anche Valerio Scanu. Il cantate ha infatti raccontando un vecchio episodio che l’ha visto protagonista proprio di un acceso dibattito con il naufrago:

No vabbè. Lui è particolarmente esaltato. Ricordo ancora quando mi insultò e bloccò dopo aver letto che io avevo ironizzato su una sua performance a ballando con le stelle (mesi dopo)! Lui dice di aver una attiva carriera che lo aspetta ma secondo nemmeno una carriola può aspettarlo perché anche di fare il muratore bisogna esserne capace… senza né arte, né parte, né educazione.

Valerio Scanu poi continua facendo quasi i complimenti all’opinionista: “Non so come Zorzi non lo abbia reso cenere in 5 secondi”.