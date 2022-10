Vanessa Incontrada è pronta a fare il suo ritorno dietro al bancone di Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani. L’attrice e conduttrice finita al centro di numerose polemiche nei mesi scorsi a causa del suo aspetto fisico, si è confessata a Verissimo da Silvia Toffanin.

Tra i tanti temi trattati quello del ritorno a Striscia insieme all’attore Alessandro Siani. “È di una generosità incredibile, sia nel lavoro, sia nella vita privata” – ha ammesso.

Fonte: web

Vanessa Incontrada è salita alla ribalta grazie alla conduzione del programma Zelig insieme a Claudio Bisio. Poi per lei numerosi impegni nel mondo delle fiction. L’abbiamo vista protagonista a Non dirlo al mio capo a Scomparsa fino alla più recente Fosca Innocenti.

Eppure ci sono stati periodi in cui il telefono per lei non squillava mai e Vanessa si è ritrovata a casa senza lavoro. In quell’occasione non è stata con le mani in mano, ma ha aperto un negozio di scarpe di nome Besitos a Follonica, in Toscana.

Negozio che gestisce lei stessa e che quando non lavora cura personalmente.

“L’ho aperto perché quando non lavoro non riesco a stare ferma. Così ho trovato un altro modo per stare a contatto con la gente. Mi divertono molto le reazioni degli italiani quando mi riconoscono. Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente dello spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso, come se vivessimo in un’altra realtà. Ma non tutti siamo così: ho tanti amici che preferiscono spendere soldi in altri modi.” – le sue parole.

Vanessa ha anche un figlio Isal che oggi ha 14 anni. L’attrice e conduttrice nonostante le voci che parlano di una crisi con lo storico compagno Rossano Laurini, nel salotto di Verissimo ha confessato di volere un altro figlio.

“Mi sono data un tempo. Anche perché non ho più trent’anni. Mi piacerebbe molto rivivere una maternità. Lo vedo quando vedo i bambini delle mie amiche, mi viene proprio questa voglia di rivivere tutto quello che ho vissuto con Isal” – ha confessato.