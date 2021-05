Vanessa Incontrata si è messa a nudo nel salotto di Domenica In e, intervistata dalla padrona di casa Mara Venier, ha fatto una rivelazione molto importante. L’attrice e conduttrice ha raccontato la sua vita e l’amore per suo marito Rossano Laurini e per il figlio Isal. Oltre a ciò, Vanessa ha dichiarato di non escludere la possibilità di allargare la famiglia.

L’attrice spagnola Vanessa Incontrada è stata ospite nel salotto di Mara Venier la quale ha avuto l’occasione di intervistare una delle attrici e conduttrici più amate del piccolo schermo.

L‘attrice e conduttrice si è messa a nudo raccontandosi e svelando dettagli importanti riguardo la sua vita. Tra questi, Vanessa Incontrada ha dichiarato di non escludere la possibilità allargare la famiglia, regalando dunque al primogenito Isal un fratellino o una sorellina. Queste sono state le parole della conduttrice a riguardo:

Un altro figlio? Forse succederà. Mai dire mai […] La vita è una cosa che non puoi programmare. Non è una cosa che non vorrei realizzare: se sarà sarà, sennò va bene così.

L’attrice dunque non esclude la possibilità di avere un altro figlio, in particolar modo ora che suo figlio Isal è cresciuto.

Vanessa Incontrada e l’amore con Rossano Laurini

Ma Vanessa, ospite nel salotto di Mara Venier, ha anche raccontato come è nata la storia d’amore con il marito Rossano Laurini. Stando alle parole di Vanessa Incontrada, tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine che è costato all’attrice numerose critiche.

L’incontro tra i due, infatti, è avvenuto durante un periodo molto particolare. Rossano Laurini era infatti sposato con Chiara Palmieri dalla quale si stava separando. Proprio per questo motivo, sono stati molti coloro che hanno criticato l’attrice accusandola di aver ‘rubato’ il marito a Chiara Palmieri.

Il loro amore, però, è stato più forte delle critiche e dei commenti negativi tanto che 14 anni fa la coppia è convolata a nozze. Circa un anno dopo, dal loro grande amore è nato Isal che oggi ha 13 anni e con il quale Vanessa Incontrada ha scoperto il piacere reciproco di trascorrere del tempo insieme. Queste sono state le sue parole: