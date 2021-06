Vasco Rossi è uno dei cantautori più seguiti e apprezzati in Italia. I suoi concerti fanno sold out nel giro di poche ore e non si contano i numerosi fan club presenti su tutto il territorio nazionale per il rocker di Zocca. Nonostante l’enorme fama Vasco Rossi è sempre stato un tipo molto riservato e della sua vita privata si sa poco. E’ sposato dal 2012 con Laura Schmidt ma il loro amore va avanti ormai da ben 34 anni e dalla quale è nato anche un figlio oggi trentenne.

Fonte: Instagram

Per la star nonostante tutti gli anni trascorsi insieme è come se fosse ancora il primo giorno di fidanzamento come lui stesso ha ricordato in occasione dell’ultimo compleanno dell’adorata moglie. Forse non tutti sanno che Vasco Rossi all’inizio della sua carriera ebbe anche un flirt con Barbara D’Urso. Ma come mai quella storia durò soltanto pochi mesi e poi finì? Se Vasco Rossi ha sempre preferito non parlare dell’argomento, oggi a distanza di anni la madrina di Canale 5 ha svelato nuovi particolari su quella storia d’amore con Vasco.

Vasco Rossi, perché finì la storia d’amore con Barbara D’Urso

Fonte: Google

Si erano frequentati all’inizio degli anni Ottanta quando lui era già affermato, aveva infatti già messo a segno il primo disco, mentre lei muoveva ancora i primi passi nel mondo dello spettacolo. La timoniera di Pomeriggio 5 l’aveva definito un amore travolgente. All’epoca infatti Vasco era un giovane magro e “bello come il sole”, per sua stessa ammissione.

Nonostante quella storia sia durata soltanto pochi mesi ha comunque lasciato un bel ricordo nella mente di Barbara D’Urso. Dopo tanti anni la conduttrice ha rivelato la verità. Si separarono a causa dell’entourage del musicista che gli avrebbe suggerito di rompere con la giovane D’Urso per dedicarsi alla carriera.

Fonte: Mediaset

E Vasco decise di ascoltare i consigli del suo staff decidendo di dedicarsi alla carriera e non all’amore e al gossip.