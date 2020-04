Striscia la Notizia, quanto guadagnano le Veline Le Veline sono figure di spicco nel programma di Striscia la Notizia, a quanto ammonta il loro cachet?

Il mondo dello spettacolo ha mille sfaccettature, molte delle quali restano per noi spettatori un mistero. Una figura che da sempre è presente in ogni programma è quella delle starlette. Tra queste le più famose e amate dagli italiani sono sicuramente le veline, figure di spicco e ambitissime dalle ragazze dagli anni ’90.

La domanda più assidua è; quanto guadagnano le veline? Ogni sera le vediamo ballare sorridenti e bellissime. Moltissime ragazze farebbero carte false per essere al loro posto e co-condurre striscia la notizia, anche solo per il ruolo iconico che sono arrivate a rivestire.

A ben pensarci le veline non hanno particolari doti canore o recitative. Il loro punto di forza è di sicuro il loro aspetto fisico e la loro bellezza, insieme alla ben gradita capacità di ballare. Certo è, però, che rivestire quel ruolo garantisce una grande visibilità, tanto che le ex veline hanno tutti continuato ad avere una grande visibilità anche una volta scaduto il contratto.

Ma allora quali sono i requisiti per diventare una velina? Di sicuro la bellezza, a cui si aggiunge una statura minima di 1 metro e 70 centimetri e, come già detto, il saper ballare. Requisiti minimi, soprattutto se si considera quanto guadagna una velina in media!

Infatti, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, le ragazze avevano dichiarato di ricevere 190 euro a puntata… che sarebbero circa 5mila euro al mese! Una cifra da capogiro per qualche ora di registrazione?

Ma resta comunque uno stipendio abbastanza contenuto, se si considerano i compensi di tantissime altre figure della TV, per non parlare delle spese che vivere a Milano richiede. Ma anche in questo caso, le ragazze hanno un trucco: infatti il loro cachet può lievitare facilmente, grazie agli spot pubblicitari e alle ospitate che spesso fanno in locali e discoteche.