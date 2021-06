Ancora un record positivo per Lorella Boccia. Il programma condotto dalla celebre ballerina cresce e vola con il record di ascolti di stagione. Il programma in onda su Italia 1, totalizza il 13% di share sul target di rete e oltre mezzo milione di spettatori sul pubblico totale.

Miglior risultato di sempre in spettatori e secondo miglior risultato in share. La 5° puntata del late show in onda nella seconda serata totalizza il 6% di share con 554.000 spettatori sul pubblico totale e il 13% di share sui giovani 15-34 enni.

Nonostante il traino e la forte concorrenza affermata della seconda serata lo show sale di oltre 2 punti share rispetto la puntata precedente, formula vincente? Anche la partecipazione di Mara Maionchi e Iva Zanicchi, regine indiscusse del programma tra ironia, spontaneità e carisma.

Il format di Venus Club si conferma ancora una volta vincente, lo show notturno accoglie in studio donne dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento.

Lorella Boccia, protagonista dello show e regina del palcoscenico, a pochi giorni dall’esordio aveva preannunciato il successo di questa stagione commentando così la conduzione a lei affidata: