La figlia di Giuliano Gemma aveva capelli sempre perfetti sull'Isola per un motivo ben preciso

Vera Gemma è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione dell’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi che si appresta alla conclusione. La figlia di Giuliano Gemma è stata eliminata nella puntata del 26 Aprile e di recente è ritornata in studio. Di sicuro la sua mancanza sull’Isola di sente. Vera è un personaggio eccentrico, grintoso, con una forte personalità.

Fonte: Mediaset

Come lo sono anche i suoi look. Spesso l’abbiamo vista con uno stile texano e da cowboy e usava dei cappelli. Ciò che si notava durante la sua permanenza sull’Isola era anche la sua chioma bionda sempre molto curata nonostante la salsedine e la sabbia che, si sa, sono nemici dei capelli. A svelare il segreto della sua chioma sempre perfetta è stata l’amica Asia Argento. La figlia di Dario Argento ha definito Vera “una donna che si sa bastare, non ha bisogno degli altri e questo dà fastidio”.

Fonte: Mediaset

Vera Gemma, il segreto svelato dall’amica Asia Argento

Poi parlando della sua chioma sempre in ordine sull’Isola, Asia si è lasciata scappare un segreto: le extension per i capelli.

Ha detto che la scelta di mettere le extension ai capelli prima di partire per un’isola deserta, senza parrucchiere né phon, si era rivelata vincente anche se all’inizio l’aveva lasciata perplessa

Fonte: Mediaset

E l’utilizzo delle extensions spiegherebbe anche l’usanza di indossare molto spesso il cappello sull’Isola. Quasi sempre l’abbiamo vista con un modello texano: in questo modo neanche un colpo di vento poteva tradirla, mostrando involontariamente le clip dell’attaccatura. Insomma un piccolo segreto di bellezza che si è rivelato vincente. Soltanto la confessione di una sua cara amica come Asia Argento ha potuto svelare l’utilizzo delle extension. Altrimenti il segreto era stato ben nascosto e i capelli sempre in ordine e puliti della Gemma avrebbero fatto invidia a tutti.