Vera Gemma, ecco cosa pensa davvero di lei sua suocera

Si sta facendo certamente notare all’Isola dei Famosi, Vera Gemma è senz’altro un personaggio di spicco di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi, la donna ha davvero dato prova del suo coraggio e della sua forza.

Quello che ha fatto molto chiacchierare il pubblico è la sua relazione con Jeda: il ragazzo di 22 anni conosciuto proprio nel salotto di Ilary Blasi. Il giovane ha ben 28 anni in meno di Vera Gemma, ma sembra che l’età non li spaventi.

In questi giorni però, è emersa una voce che ha fatto indispettire la famiglia della naufraga. Sembra che qualcuno sostenga che i genitori di Jeda, quindi la suocera della donna, non sia affatto contenta della relazione del figlio.

La suocera di Vera Gemma avrebbe dei rapporti tesi con la donna e con il figlio, ma sarà davvero così? A sostenere il contrario è la sorella maggiore della naufraga, Giuliana Gemma.

Nel salotto di Domenica Live, da Barbara D’Urso, la donna ha raccontato il contrario:

Che dire di lui, è un ragazzo molto educato, a me piace molto. Volevo dire che ho parlato ieri con Jeda e voleva smentire una cosa che sta circolando in queste settimane. Mi ha detto ‘questa cosa che dicono che i miei genitori non sono d’accordo non è assolutamente vera’. Infatti io posso confermare che la mamma di Jeda è molto contenta e manda messaggi di incoraggiamento e tifa Vera Gemma e fa il tifo per la coppia. Quindi non ci sono davvero problemi. Non è vero che trattiamo Jeda come se fosse un cagnolino o un orsacchiotto.