Vera Gemma, fan dell’isola scatenati sui social: “Ha barato”

Vera non avrebbe svolto la prova correttamente e i fan del programma non gliel'hanno perdonato.

Vera Gemma e Soleil dopo settimane di attesa in Honduras sono finalmente sbarcate sull’Isola dei Famosi anche se solo per una puntata. Le due ex concorrenti si sono cimentate in diverse prove con i naufraghi.

Se Soleil si è particolarmente distinta con la prova dell’uomo vitruviano vincendo la sfida e dando l’opportunità alla sua squadra di portarsi a casa un bel pasto, per Vera invece le cose non sono andate bene.

La donna si è dovuta mettere alla prova con la cena indigesta caratterizzata da una serie di piatti tipici honduregni a base di zampe di gallina e cavallette fritte.

Vera ha ufficialmente superato la prova senza alcun problema, ma da casa i telespettatori più attenti sono insorti sui social urlando all’invalidità della prova.

Fonte: web

Secondo numerosi telespettatori infatti Vera non avrebbe mangiato tutto ciò che doveva, ma furbamente ha nascosto il cibo nella bandana. Vera avrebbe sputato il cibo mettendosi le mani davanti la bocca per metterlo poi nella bandana che aveva in mano.

“Vera Gemma ha barato, ha sputato il cibo nella bandana e metà del frullato non l’ha bevuto, se l’è buttato addosso. Quindi? Passa così?!” – ha scritto un utente su Twitter. “Sì ma andate a controllare cos’ha nella bandana Vera!” – le parole di un altro utente.

E ancora: “Ha sputato il cibo nella bandana a fine secondo piatto. Direi che non può esserle data buona la prova. Controllate la sua bandana, fategliela srotolare”. “Vera Gemma che butta il cibo nella bandana. Che vergogna”.

Insomma tantissime polemiche per il gesto di Vera Gemma. Alvin che era al suo fianco non ha fatto cenno a nessuna irregolarità dando la prova come superata. Possibile che non si sia accorto di nulla? O ha fatto finta di non vedere?