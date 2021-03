Isola dei Famosi: chi è Jeda, il fidanzato di Vera Gemma

L’Isola dei Famosi è ufficialmente iniziata. I naufraghi sono sbarcati in Honduras dove dovranno dare prova delle loro capacità di sopravvivenza. Tra il cast di questa nuova edizione del reality, Vera Gemma, figlia del celebre Giuliano Gemma. Nella prima puntata del reality ha catturato l’attenzione dei telespettatori il fidanzato della naufraga, Jeda.

Di padre arabo e madre italiana, Jeda è un giovane 22enne produttore di musica trap. Da nove mesi è legato alla naufraga Vera Gemma e, nonostante non sia abituato ad essere sotto i riflettori, ha deciso di sostenere sin dall’inizio la sua fidanzata a distanza.

Durante l’intervento di Jeda in trasmissione sono stati molti i telespettatori che hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. Infatti, tra Jeda a Vera Gemma ci sono ben 28 anni di differenza. L’età, però, non è un problema e il ragazzo sembra piacere molto anche al figlio dell’attrice avuto dall’ex compagno musicista Henry Harris, Maximus, di 10 anni.

Dunque la differenza di età non è assolutamente un problema tra i due, tanto che Vera Gemma ha dichiarato riguardo il suo compagno prima di partire per l’Isola dei Famosi:

Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente.

Jeda e Vera Gemma stanno insieme da nove mesi e, nonostante sia una relazione abbastanza recente, il loro rapporto sembra essere diventato molto importante. Tanto che lo stesso Jeda ha deciso di sostenere sin dall’inizio la sua fidanzata nello studio dell’Isola dei Famosi.

Dunque Jeda, pur non essendo abituato al mondo della televisione e a stare sotto i riflettori, ha comunque deciso di sostenere la sua compagna con la presenza in studio sin dall’inizio della trasmissione. Non sono mancati piccoli episodi di gelosia, dati dai i commenti di Vera Gemma rivolti al modello Akash Kumar. Commenti a cui è seguita la dichiarazione della naufraga di essere felicemente fidanzata.