Vera Gemma raptus all’Isola dei Famosi: “Vogliono che gli lecchi il…”

La nomination nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi non è andata per nulla giù a Vera Gemma che immediatamente al termine della trasmissione si è lasciata andare ad un duro sfogo con Daniela Martani.

Fonte: Mediaset

La naufraga è convinta di essere stata votata solo perché non ha voluto seguire il leader del gruppo dei Burinos. “Io non sto dietro a nessuno, sono un animale sciolto” – ha dichiarato Gemma. “Se devo uscire da questo gioco esco a testa alta come quella che sono e sono sempre stata nella vita. Non lecco il c*** a nessuno e non mi piego di fronte a nessuno”.

La Martani le ha espresso la sua solidarietà anche se lo sfogo di Vera è proseguito: “Sono in nomination perché non mi sono ‘accollata’ un gruppo dove dovevo fare il cagnolino e seguire il leader. Io non ho leader, non ho padroni e non ho gruppi”.

“Io sono come te. Lo sai che anche io non mi piago mai di fronte a nessuno, ti capisco” – la risposta della Martani.

Fonte: Google

Insomma tra le due c’è feeling e potrebbe nascere presto un’alleanza per proseguire nel gioco, televoto permettendo.

Vera Gemma fidanzata con Jeda di 28 anni più giovane

Vera Gemma che in Italia sta facendo parlare di sé soprattutto per il fidanzamento con un ragazzo molto più giovane di lei. La relazione tra i due è venuta a galla solo in occasione della partecipazione dell’attrice all’Isola dei Famosi. A far scalpore la differenza d’età: lei 50 anni, lui appena 22.

Fonte: Mediaset

A Casa Chi, Jeda ha rivelato come ha conquistato Vera: “L’ho contattata per prima io su Instagram. Abbiamo parlato per ore e ore in videochiamata. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei”.