L’incontro tra Vera Miales e Amedeo Goria nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip sta facendo ancora parlare. La fidanzata del giornalista si è presentata in giardino per un faccia a faccia vestita da sposa di bianco e con una rosa in mano.

La modella 36enne ha ammesso la verità davanti al fidanzato di non aspettare alcun bambino ma di esser rimasta vittima di una gravidanza isterica. Ma da pochi minuti dopo la fine dell’incontro su Twitter è impazzito un video in cui Vera Miales direbbe ad Amedeo a bassa voce: “Il mio porco”.

Fanpage.it ha contattato alcune persone vicine a Vera per cercare di capire la verità su questa frase. Ebbene la moldava avrebbe detto tutt’altro. Vera avrebbe semplicemente confidato ad Amedeo: “Dormo poco”. La frase in effetti ha un senso se la si collega al fatto che Vera ha più volte rimarcato di restare sveglia fino a notte fonda per vedere le gesta del suo fidanzato nella casa. Dunque niente di spinto nella sua frase, ma solo l’ammissione di sentirsi stanca.

Ma non è stata solo questa frase a scatenare le polemiche contro la Miales. Sono in tanti infatti a sostenere che la modella stia facendo tutto per ottenere audience. A scagliarsi contro di lei ci ha pensato anche la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta, Guenda Goria.

“Quando si gioca su una gravidanza e quando non c’è una smentita c’è una spettacolarizzazione. A me ha fatto passare delle ore non semplici. Io sapevo già che la gravidanza non era vera. Ho voluto aspettare per capire. Io lo sapevo da voci dietro le quinte e da persone che la conoscono e a cui lei aveva già detto che la gravidanza non era vera. […] Io soffro di una malattia per cui ho problemi ad avere figli, tante donne hanno problemi. Credo che si possa fare del gossip, ma non bisogna giocare e strumentalizzare le gravidanze” – le sue parole a Casa Chi.