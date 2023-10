Verissimo, Alessandro Basciano replica alle accuse di Sophie Codegoni: “Tutto falso”

Nella giornata di sabato 21 ottobre Alessandro Basciano è stato ospite di Verissimo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha replicato alle accuse che Sophie Codegoni ha rilasciato nel salotto di Silvia Toffanin la scorsa settimana. Stando alle parole di Basciano, molte accuse che l’ex tronista ha mosso nei suoi confronti sono false. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato l’ex gieffino.

Alessandro Basciano non è riuscito a trattenere le lacrime nel salotto di Verissimo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è rimasto sorpreso dopo aver ascoltato le parole che la sua ex compagna ha rilasciato nel salotto di Silvia Toffanin ed ha commentato l’intervista con queste parole:

Non pensavo Sophie potesse fare un certo tipo di dichiarazioni. Sono dell’idea che i panni sporchi si lavino in casa, soprattutto quando ci sono delle basi infondate. Ci sono storie che ha raccontato che non sono vere.

A questo punto Alessandro Basciano ha iniziato a raccontare la sua verità:

Non sento Sophie da due settimane e mezzo […] Oltre ad amare Sophie, le voglio bene e la tutelo. Lei, purtroppo, è circondata da persone che le assecondano in tutto e che non vogliono il suo bene. Il programma sarebbe stato molto bello e pulito per la sua immagine ma le ho chiesto di tenere presente che ci sarebbero potute essere persone pronte a criticare il fatto che avesse a casa una bambina di 4 mesi e partecipasse a un reality che precedeva che stesse fuori per un mese senza telefono. Avrebbero potuto dirle che era una ragazzina di 21 anni che pur di fare televisione lascia a casa una neonata.

L’intervista di Alessandro Basciano a Verissimo è poi proseguita fino a quando ha fatto una serie di dichiarazioni choc che hanno sorpreso anche la stessa Silvia Toffanin. Stando alle parole dell’ex gieffino, Sophie Codegoni sarebbe stata plagiata e spinta da terze persone a chiudere la relazione: