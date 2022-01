Carolina Marconi e il compagno Alessandro Tulli sono stati ospiti nel salotto di Verissimo. Il loro racconto ha commosso il pubblico italiano e la conduttrice Silvia Toffanin.

Hanno parlato della loro storia d’amore, ma soprattutto di tutti gli ostacoli e le difficoltà che hanno dovuto affrontare dopo la spiacevole diagnosi di Carolina.

La showgirl venezuelana ha scoperto di avere un tumore al seno. Si è sottoposta a chemioterapia e lunghi trattamenti e adesso è finalmente guarita. La Marconi vuole soltanto godersi la vita ed ha sempre ringraziato il suo fidanzato, per non averle mai lasciato la mano.

Questa volta, nel salotto di Verissimo, è lo stesso Alessandro Tulli a raccontare del loro primo incontro, dell’amore che li ha uniti e del tumore.

Quando il dottore ci ha comunicato l’esito dell’esame, siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme. Voglio ringraziare le nostre famiglie che non ci hanno mai abbandonato, perché al momento della diagnosi avevamo paura. Nella sfortuna siamo stati fortunati. Ma lei ha preso tutto con il sorriso, è stata fortissima e travolgente.

Dopo le bellissime parole del suo compagno, anche Carolina Marconi ha voluto raccontare del loro primo appuntamento. Sempre con il sorriso sul volto, ha ricordato di quando sono andati al cinema e di come lei aveva pensato di essere uscita con il classico calciatore belloccio. Ma poi ho avuto modo di conoscere il suo cuore immenso e la meravigliosa persona che oggi è ancora al suo fianco.

Sono passati 2 mesi dall’ultimo ciclo di chemioterapia. L’ex gieffina ha condiviso ogni momento della sua lotta contro il cancro al seno e non si è fatta vedere una sola volta senza il sorriso stampato sul volto.

Oggi ha ripreso in mano la sua vita e si sente bene. Davanti alle telecamere di Verissimo, ha raccontato:

Una settimana fa ho tolto la cannula della chemio. È stata la conclusione di un incubo, ma anche di un percorso che ha avuto i suoi lati positivi, come il rafforzamento della nostra coppia. Inizio a sentire i capelli che ricrescono. Ogni tanto prendo la spazzola e mi pettino, solo per ricordarmi come si faceva.