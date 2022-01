La sua è stata solo una breve apparizione nel piccolo schermo italiano, ma tanto è bastato per farla entrare nei cuori di tanti telespettatori che non l’hanno mai dimenticata. Stiamo parlando di Sheila Capodanno. La stessa che oggi, insieme al suo compagno Bruno Gregianin, ha urlato al mondo intero la sua gioia per essere diventata mamma per la prima volta. La prima foto della piccola Stella è una vera meraviglia.

Ad annunciare la nascita della sua primo genita ci ha pensato proprio la neo mamma. Ha pubblicato sul suo account Instagram, seguitissimo, una bellissima foto tra le storie che la ritrae nel letto d’ospedale, presumibilmente poco dopo il parto, con la sua bambina stretta sul petto. A corredo ha aggiunto una dolcissima didascalia:

Stanca ma felice di conoscerti mia piccola Stella. Benvenuta in questo mondo!

Molto tenero e apprezzato era stato anche l’annuncio, arrivato a settembre scorso, nel quale Sheila Capodanno annunciava di essere rimasta incinta. Il post era composto da un collage di due foto: quella sulla sinistra ritraeva lei e il suo compagno stretti in un abbraccio, mentre quella sulla destra era un estratto di una delle prime ecografie della bimba. In didascalia poi aveva aggiunto:

Ti aspetto, il nostro piccolo Il mondo è pronto per farti risorgere e risplendere. Baby girl in arrivo!

La carriera di Sheila Capodanno

Come anticipato, Sheila Capodanno è nota ai fan più affezionati per la sua partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello. Insieme a lei nella casa, tanto per fare chiarezza, c’era Guendalina Tavassi e Andrea Cocco Hirai, lo stesso che quell’edizione la vinse.

L’esperienza di Sheila nella casa durò soltanto una cinquantina di giorni, ma in molti non l’hanno mai dimenticata.

Terminata la sua esperienza al Grande Fratello, al contrario di molti altri concorrenti nella storia del programma, lei ha deciso di proseguire la sua carriera al di fuori della luce dei riflettori.

Si è dedicata infatti al suo blog e alla scrittura di un suo libro, che tra l’altro ha riscontrato anche un discreto successo.

Per un periodo ha vissuto a Londra. Ora, invece, la sua casa è l’Australia. Per la precisione vive a Sidney.