Verissimo, Costantino Vitagliano racconta in lacrime la malattia: “Devo esserci per mia figlia”

Costantino Vitagliano torna a parlare del suo brutto periodo a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, ha voluto condividere il suo percorso con una rara malattia autoimmune che lo ha colpito. Il personaggio televisivo, ex tronista di Uomini e Donne era stato ospite a fine gennaio, stavolta ha parlato anche della figlia e di come sia cambiata la loro vita.

A Verissimo alcune settimane fa aveva raccontato del dolore allo sterno che ha drasticamente cambiato tutto e che si è trasformato in un’amara scoperta. Costantino Vitagliano aveva dichiarato in puntata:

Ho una macchia sull’aorta ombelicale. Sono andato in ansia totale perché mi hanno indirizzato al reparto tumorale. Ho trascorso 29 giorni di esami senza ottenere risposte.

Nell’ultima ospitata in trasmissione da Silvia Toffanin, Costantino Vitagliano ha voluto aggiornare tutti sul suo stato di salute rispetto ai momenti successivi alla scoperta della malattia. Non solo la brutta notizia: il rapporto con la figlia è motivo della sua resilienza e della sua lotta in questo momento delicato della sua vita.

Sto meglio. Il mio organismo attacca il mio organismo, è una malattia autoimmune. Ho imparato anche questo termine e stanno cercando di trovare una cura che vada bene per me. Mentalmente sto meglio. Sono dimagrito tantissimo, ma sto recuperando. Anche se sono in compagnia, mi sento solo, non mi vedo come ero prima. Stamattina ho portato per la prima volta mia figlia a scuola, lei mi fa sorridere e cerco di trarne la parte buona, anche se non c’è. Da un momento all’altro si è spento un interruttore e sto cercando di riaccenderlo.

Non siamo abituati a vedere Costantino Vitagliano nelle vesti di un lottatore per la sopravvivenza, ma durante la trasmissione si è lasciato andare anche a diverse confidenze. In particolare, hanno commosso le parole per la figlia e i ricordi legati alla sua famiglia.