Ospiti speciali di Verissimo, la trasmissione in onda su Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, sono stati Alex Belli con sua moglie Delia Duran. L’ingresso della moglie di Belli nel programma suscita lo stupore della conduttrice, che non si sarebbe mai aspettata un perdono così repentino.

Fonte studio Verissimo

Silvia Toffanin dichiara: “No non ci credo Delia, quindi l’hai perdonato sul serio? No vabbè sei un genio Alex Belli, io non so cosa fai alle donne. Io mi aspettavo che nemmeno entrasse e invece vedo che ti ha perdonato”. Alex tenta comunque di giustificarsi, ammattendo di aver perso la direzione e aver gestito male la cosa.

Ma la conduttrice è veramente sbalordita e prosegue: “Hai perso la direzione per un piccolo momento? Direi che non hai perso la rotta per un piccolo momento. Molti dicono che reciti anche nella vita di tutti i giorni. Tu parli sempre con questo vocione profondo? Diciamo che è un po’ impostato, c’è un’impostazione teatrale, un pochino dai”.

Ma quando anche Delia prende le difese di suo marito, spiegando che loro si amano e che quindi tornerà tutto come prima, la Toffanin risponde: “Io non ci sto capendo niente, ma è Natale quindi Buon Natale, questo è il vostro film di Natale. Due artisti cosa? No, scusami Delia, ma gli artisti artisti, con tutto il rispetto, i grandi artisti sono altri. Scusa, mi sono permessa, ma artisti proprio no”.

Poi conclude: “Io sono sconvolta, ma cosa amicizia? Tu Alex eri coinvolto, ci sono state cose sotto le lenzuola, l’hanno visto tutti. Ma la tua era una sorta di ‘pausa dalla moglie’, oppure eravate tutti un po’ d’accordo?. Delia dici che Soleil ha recitato? Qua è la gara a chi recita meglio, perché siete dei furbetti”. Si conclude così un’intervista risultata veramente surreale. Sulle note di una canzone natalizia Delia e Alex Belli, dopo un bacio regalato alle telecamere, lasciano lo studio di Verissimo.