Verissimo, Elena Di Cioccio confessa: “Ecco come ho scoperto di essere sieropositiva”

Sabato 8 aprile è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti presenti in studio, non è passata inosservata l’intervista che Elena Di Cioccio ha rilasciato nel salotto della padrona di casa. Nel dettaglio, l’ex iena ha rivelato in che modo ha scoperto di essere sieropositiva. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Elena Di Cioccio è tornata a parlare della sieropositività. L’ex iena ha infatti rilasciato una lunga intervista a Verissimo dove si è messa a nudo raccontando alcuni dei momenti della sua vita, anche i più drammatici. Ricordiamo che qualche settimana fa la conduttrice proprio a Le Iene ha confessato di essere sieropositiva.

Nel salotto di Silvia Toffanin Elena Di Cioccio ha svelato il modo in cui ha appreso di avere l’HIV. Queste sono state le sue parole:

Ero andata a fare degli esami del sangue di routine e quando ho avuto i risultati e il mio medico mi ha detto cosa fosse risultato, mi si è gelato il sangue. Da quel momento sono cambiata, la mia vita non è stata più la stessa. Oggi, essermi liberata di questo peso è per me un sollievo.

Successivamente, l’ex protagonista de Le Iene ha rivelato come ha scoperto di essere stata infettata:

Non l’ho raccontato nel libro perché chi mi conosce personalmente poteva rintracciare il perimetro e non volevo che qualcuno potesse ricevere una telefonata sgradita. Ma era dentro una situazione di relazione stabile.

Verissimo, Elena Di Ciocco ricorda la morte della madre: “É come se già me lo aspettassi”

Durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin Elena Di Cioccio ha poi ricordato la morte di sua madre con queste parole: