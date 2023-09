Verissimo, il gesto di Silvia Toffanin fa piangere Gerry Scotti: cosa ha fatto la conduttrice

Quella andata in onda domenica 24 settembre è stata una puntata di Verissimo a dir poco emozionante. Uno dei momenti più toccanti c’è stato quando la padrona di casa Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto Gerry Scotti. La conduttrice si è resa protagonista di uno speciale gesto nei confronti di Gerry che ha commosso tutti. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Silvia Toffanin ha scritto una lettera a Gerry Scotti. Tutto è successo nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 24 settembre e, in seguito alla dedica della padrona di casa, il conduttore si è commosso e non è riuscito a trattenere le lacrime. Inizia con queste parole la commovente lettera che Silvia Toffanin ha scritto per Gerry Scotti:

Gerry grazie perché con te ho mosso i primi passi in TV e grazie per aver raccontato in questo studio (che era quello di Passaparola) hai raccontato i momenti più importanti della tua vita, le tue emozioni più forti […] Lo stesso con il quale tutte le sere entri nelle case degli italiani all’ora di cena. Proprio uno di famiglia: lo zio Gerry.

Il messaggio scritto dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi per Gerry Scotti prosegue poi con queste parole:

Ti ho conosciuto papà di Edoardo, che andava alle elementari. E tu appena potevi correvi dagli studi per andare a prenderlo a scuola. Oggi sei nonno di Virginia e Pietro. Questo mi riempie il cuore di gioia e tenerezza. Ricordi quando hai rubato il ciuccio alla mia piccola Sofia? Lì ho capito che saresti diventato un nonno perfetto. Pensa che anche lei appena ti vede ricorda ancora quella scena.

Infine, concludendo, Silvia Toffanin ha aggiunto: