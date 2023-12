Verissimo, Ilary Blasi rivela: “Ecco cosa mi ha spinto a fare Unica”

Ilary Blasi è stata una delle ospiti di Verissimo nella puntata andata in onda domenica 3 dicembre. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin rivelando il motivo per cui ha deciso di rompere il silenzio sulla fine del matrimonio con Francesco Totti solo ora. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Queste sono state le parole che Ilary Blasi ha rilasciato nel salotto di Verissimo in merito alla sua decisione di essere la protagonista di Unica, il docufilm di Netflix in cui racconta la fine del matrimonio con Francesco Totti:

Questa volta sono pronta a parlare. Cosa mi ha spinto a fare Unica? Sono stata per un anno e mezzo ad osservare, capire e leggere e sentire tutti i punti di vista e le opinioni. Di fatto però era la mia storia. Io ho sempre messo la faccia in quello che ho fatto. Io e te ci siamo parlate lo sai, e ho deciso di metterci la faccia ancora.

E, continuando, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha aggiunto:

Io a fine 2021 lo vedevo diverso, prima era tutto tranquillo. Abbiamo passato un’estate normalissima tra viaggi e tutto il resto. Quando mi ha detto ‘o me o il tuo lavoro’ io ho scelto la mia vita. Lui è sempre stato geloso, non era una novità. Però era spaventato e confuso, la sua era una via di fuga facile, nulla a che vedere con le tragedie che sentiamo in questi giorni.