Trasferta di UeD a Verissimo nella puntata andata in onda domenica 30 gennaio. Tra i vari ospiti, infatti, c’erano anche le punte di diamante del dating show: Tina Cipollari e Gemma Galgani.

L’opinionista e la dama del parterre femminile, dichiarate acerrime nemiche, si sono ritrovate nel salotto di Silvia Toffanin per un nuovo e inatteso incontro.

Inutile a dirsi che le due non hanno assolutamente seppellito l’ascia di guerra in vista dell’ospitata. Infatti, la padrona di casa quasi non ha avuto il tempo di dare il benvenuto alle due donne che il clima era già infuocato.

Tina rivolgendosi a Gemma dichiara: “Se continua così mi alzo e me ne vado”. La Toffanin, dopo i primi battibecchi, ha esclamato: “Come fa Maria, tutti i pomeriggi con voi due? Alla sera le scoppia la testa, mamma mia”.

Ma il meglio deve ancora arrivare. La Galgani ha parlato delle sue difficoltà a trovare il vero amore, nonostante la presenza di ben 12 anni a UeD. La dama, come al solito, punta il dito su Tina: “I miei insuccessi sono dettati dalle invasioni di Tina. Lei mi dipinge e mi fa passare per quella che non sono”.

Poi conclude: “Parla sempre male di me, arriva a dire anche cose non vere che fanno parte della sua fantasia. Mi mette in condizione di essere già penalizzata. I signori che mi vengono a conoscere non se la sentono di fare la mia conoscenza con al seguito tutte le sue offese, i suoi ‘battesimi’ e tutto quello che ne consegue“.

La Cipollari, stizzita, invitata la dama a non fare la voce sensuale anche con la conduttrice e le ha fatto notare che si tratta di una donna. Poi ha aggiunto: “Comunque se volete potete spegnere il microfono a Gemma e parliamo tranquillamente, per me non c’è alcun problema. Forse lei pensava che questo lifting e i ritocchi estetici l’avrebbero aiutata in qualche modo a trovare questo amore. Invece credo che fosse più apprezzata in precedenza dagli uomini”.