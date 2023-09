Verissimo, piovono critiche per Anna Tatangelo: “Peggiorata”

Nel corso delle ultime ore il nome di Anna Tatangelo è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In seguito all’intervista rilasciata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante è stata travolta da un’ondata di critiche. Andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Quella che Anna Tatangelo ha rilasciato a Verissimo è stata un’intervista emozionante. La cantante ha ricordato sua mamma, scomparsa prematuramente a causa di un brutto male ed ha ricordato i difficili anni trascorsi a causa della malattia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho cercato sempre di sorridere anche se dentro di me soffrivo, in quella stanza di ospedale ho finto che quello che stava accadendo fosse momentaneo. Io volevo trasmetterle coraggio e forza. Questi ultimi anni a me hanno segnato tantissimo e tutto questo ha cambiato per sempre la mia vita. Oggi più che mai mi sento di sottolineare l’importanza della prevenzione, perché può salvare la vita​.

Successivamente, Anna Tatangelo ha rilasciato alcune dichiarazioni su Gigi D’Alessio, rivelando che:

Sono molto grata a Gigi D’Alessio e lo sarò sempre. Mi è stato vicino nel momento in cui è arrivata la diagnosi di mia mamma. Ovviamente le nostre strade si sono separate ma abbiamo una direzione comune, ovvero quella della serenità di nostro figlio Andrea.

Come già anticipato, in seguito all’intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin, Anna Tatangelo è stata travolta da moltissime critiche. Sono molti gli utenti che hanno accusato la cantante di aver esagerato con la chirurgia. Tra i tanti commenti scritti, possiamo leggere:

Sembra molto più vecchia della sua età eppure ha poco più di 30 anni.

Oppure:

Mamma mia fisicamente perfetta ma di faccia peggiorata. Tanto, troppo gonfia sembra che abbia 45 anni.

E ancora:

Mamma mia si esagera con la chirurgia.

Al momento Anna Tatangelo ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle critiche in cui è stata coinvolta.