Verissimo, Riccardo Fogli parla della squalifica lampo al GF Vip: “Ho sofferto molto”

In questi ultimi giorni il nome di Riccardo Fogli è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Ospite della prima puntata dell’anno di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, il cantante è tornato a parlare della squalifica lampo avvenuta nella casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

La squalifica di Riccardo Fogli dalla casa del Grande Fratello Vip a causa di una presunta bestemmia è stato uno degli argomenti più chiacchierati di quest’ultimo periodo. Ospite del salotto di Verissimo, il cantante dei Pooh ha rotto il silenzio e si è espresso in merito a questa vicenda di cui si è reso protagonista.

A Silvia Toffanin Riccardo Fogli ha rivelato di aver sofferto molto per quanto accaduto e di non aver mai pronunciato alcuna espressione blasfema. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho sofferto molto negli ultimi giorni. Sono cresciuto in chiesa, ero chirichetto. Mia madre faceva le pulizie in chiesa, ero sempre in chiesa, quando vedo il parroco gli do una mano.

E, continuando, l’artista italiano ha rivelato:

Io non ho mai bestemmiato nella mia vita. Mi sono preparato due mesi per andare al Grande Fratello, salta fuori che sono un bestemmiatore e non va bene questo.

Infine, concludendo, Riccardo Fogli ha escluso la questione con queste parole:

Sono stato male perché un’offesa così grave non la puoi prendere con leggerezza, non lo puoi permettere a nessuno. Ho accettato le regole del Grande Fratello, io mi sono fermato, pronto a chiedere scusa a chiunque abbia pensato che io abbia detto una cosa blasfema. Io non l’ho detta.

A questo punto non è passato inosservato l’intervento di Silvia Toffanin che ha rivolto a Riccardo Fogli ed ha sdrammatizzato la situazione con queste parole: