Verissimo, Rudy Zerbi rivela: “Io e la Celentano abbiamo un amore carnale”

Il salotto di Verissimo apre le porte agli ex allievi e agli insegnanti di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Nel corso dell’episodio di Sabato 17 aprile, Silvia Toffanin, la padrona di casa, si è messa in contatto tramite collegamento con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, a cui a rivolto varie domande. La conduttrice ha innanzitutto indagato sul rapporto che lega i due protagonisti del talent nel backstage dello show, lontano dalle telecamere.

A lasciare a bocca aperta sono le parole di Zerbi, che lasciano intendere che tra loro ci sia più di una semplice amicizia professionale: “Il mio cuore è diviso in due. C’è un amore più artistico e umano con Arisa. E uno più carnale con Alessandra, oltre all’amicizia stiamo scoprendo dell’altro“. Alessandra Celentano, sentendo queste dichiarazioni del collega, si affretta a chiarire, spiegando cosa Rudy intendesse dire in modo meno ambiguo: “Io e Rudy ci conosciamo da ragazzini. Siamo quasi parenti, abbiamo un bellissimo rapporto”.

A quanto sembra, però, non sempre i due amici d’infanzia riescono ad andare d’accordo, anche e soprattutto per il loro fare puntiglioso e severo, che d’altro canto li caratterizza. Alessandra Celentano giustifica i suoi modi arcigni con queste parole: “Credo che le regole, la severità, la disciplina servano proprio nella vita. Penso sia importante dare una guida ai ragazzi”.

Nel salotto di Verissimo è ospite anche Enula, uscita da poco dall’esperienza di amici. La ragazza ha rivelato che l’esperienza nel talent è stata segnante per lei: “Ho avuto paura, non sapevo cosa avrei trovato fuori dalla scuola. Però, quando ho rivisto il mondo ho capito che mi era mancato. Mi sento anche coccolata dalle persone che incontro per strada, che mi danno un sostegno incredibile. Sarò eternamente grata per questa esperienza. È stato bellissimo, porterò tutto con me“.

La ragazza, poi, ha rivelato qualcosa su di lei: il significato che si cela dietro ai suoi tatuaggi, che sono ormai un segno distintivo: “I colori per me hanno sempre rappresentato una protezione. Fin da quando ero piccola mi dipingevo parti del corpo. All’inizio mi vergognavo, poi ho sentito che potevo farlo anche fuori casa, così sono riuscita ad essere me stessa“.