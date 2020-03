Verissimo: Serena Enardu e Pago raccontano l’esperienza al Grande Fratello VIP Ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo Serena Enardu e Pago. I due si sono lasciati andare e hanno raccontato cos'è successo nella casa del Grande Fratello VIP

Dopo la loro uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Pago e Serena Enardu oggi sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. La conduttrice, ha subito domandato al cantautore, per quale motivo è uscito così rapidamente dal reality salutando i suoi amici di viaggi con un arrivederci collettivo e non singolarmente.

Pago sicuro di sé, risponde a Silvia Toffanin: “Non l’ho presa male l’eliminazione, al contrario me l’attendevo. Avrei salutato qualcuno in modo carino ma altri no, perciò per evitare falsità ho salutato tutti rapidamente, nel Grande Fratello Vip vi è tanta ipocrisia”

Dopo questo argomento la padrona di casa fa entrare la compagna di Pago, Serena Enardu. Silvia Toffanin domanda alla coppia come sta vivendo questo momento difficile per il coronavirus ma, i due vip sembra che stiano affrontando il problema con calma e senza panico.

Ma poi ecco la famosa domanda che, Silvia Toffanin voleva fare a Pago, già da un po’: come mai non vuoi sposare Serena Enardu

Visto che, i giornali nei giorni passati hanno scritto questa notizia con caratteri cubitali l’uomo è ben felice di chiarire l’argomento: “Io la sposerei ogni giorno, ma in questo tempo il nostro rapporto è nel più bel punto in assoluto” ed ha aggiunto “Dopo quello che abbiamo passato quando glielo domanderò non deve esserci neanche una televisore spenta”.

Serena Enardu, riferendosi ad i rapporti con i parenti del cantautore dice: “Sono cose delicate, ci vuole tempo per placare gli animi”.

Pago a Verissimo ha parlato non solo del suo rapporto con gli altri coinquilini, ma anche della discussione accaduta tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese confessando che: “Sono stati momenti terribili, Patrick doveva comportarsi in modo diverso è stato brutto da guardare”

Speriamo che il loro rapporto ritorni come quando stavano nella casa più spiata dagli italiani, e voi li avete seguito quando erano all’interno del reality? Guarda qui: Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu e Pago costruiscono una capanna. Polemiche nella casa