Verissimo, Silvia Toffanin commette una clamorosa gaffe: “Non lo sapevo”

Durante la puntata di Verissimo andata in onda sabato 30 settembre, Silvia Toffanin si è resa protagonista di una gaffe che non è di certo passata inosservata ai fedeli telespettatori del programma. Tutto è successo quando la conduttrice ha accolto nel suo salotto due ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, Manuel e Isabella. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Manuel e Isabella, ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, sono stati ospiti della puntata di Verissimo andata in onda su Canale5 sabato 30 settembre. La coppia ha raccontato come ha vissuto l’esperienza nel reality condotto da Filippo Bisciglia, rivelando come stanno le cose tra di loro.

Proprio durante l’intervista di Manuel e Isabella, Silvia Toffanin si è resa protagonista di un momento a dir poco particolare che tutti i fedeli telespettatori di Verissimo hanno notato. La conduttrice ha infatti chiesto alla coppia quale fosse stato il momento più brutto che hanno passato insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Alla domanda della compagna di Pier Silvio Berlusconi ha risposto Isabella con queste parole:

Preferisco non dirlo…

A questo punto è intervenuta di nuovo Silvia Toffanin che ha risposto ad Isabella in questo modo:

Oddio perché sono cose brutte? Non lo sapevo…

Isabella, dunque, ha dichiarato:

Per me lo è stato tanto…E’ una cosa di cui ho sofferto tantissimo…

Dopo le parole di Isabella è intervenuto Manuel che ha spiegato la situazione con queste parole:

Diciamo che tutta la situazione che si è poi venuta a creare…Il fatto che non mi sia sentito all’altezza…Magari proprio per questo…Non essere riuscito a darle questa gioia…Ed è per questo che forse mi ritrovo a non essere sicuro di me stesso…Mi sento tanto in colpa…

Dopo le parole di Manuel ed Isabella, Silvia Toffanin ha rivolto alla giovane coppia queste parole: