Verissimo, Sophie Codegoni confessa i tradimenti di Alessandro Basciano: “Mi ha tradita con la sua ex”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. La fine della storia d’amore tra i due ex gieffini è un argomento che sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Sophie è stata ospite della puntata di Verissimo andata in onda sabato 15 ottobre e proprio nel salotto di Silvia Toffanin ha rivelato il vero motivo per cui è naufragata la storia d’amore con l’ex gieffino.

Stando alle parole rilasciate da Sophie Codegoni a Verissimo, la fine della storia d’amore con Alessandro Basciano sarebbe finita per via dei continui tradimenti di lui. Queste sono state le parole che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato a Silvia Toffanin:

Le cose tra di noi non andavano già da un mese.

Sophie ha rivelato che durante la gravidanza ha ricevuto una serie di segnalazioni alle quali, però, ha deciso di non dare alcun peso. Ad un certo punto all’ex gieffina arriva un messaggio sospetto:

Mi scrive la ragazza della foto. Si presenta come la sua ex e mi dice che hanno passato tre giorni a Ibiza. Io ho foto e video di loro insieme, in camera, in macchina.

E, continuando con il suo discorso, Sophie Codegoni ha poi rivelato: