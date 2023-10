Verissimo, Vladimir Luxuria rivela di avere un compagno: “È iniziata come una relazione aperta, ma poi…”

Nella giornata di sabato 28 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti che la padrona di casa ha accolto nella sua trasmissione, ci sono stati Vladimir Luxuria insieme a sua mamma; i due si sono resi protagonisti di un’intervista a dir poco emozionante.

L’intervista di Vladimir Luxuria a Verissimo è iniziata con il racconto della sua adolescenza. Nel dettaglio, Vladimir ha rivelato di aver avuto, durante il periodo dell’adolescenza, una relazione con una donna. Queste sono state le sue parole a riguardo:

L’intervista di Vladimir Luxuria e di sua mamma nel salotto di Silvia Toffanin è proseguita raccontando il percorso di transizione compiuto da Vladimir fino a quando l’opinionista tv si è lasciata andare ad una clamorosa rivelazione. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin, infatti, Vladimir Luxuria ha rivelato di avere un compagno.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Voglio fare un altro coming out. Ho un amico speciale. Anche lui ha concordato che era il momento di dirlo. È più giovane di me, la storia va avanti da un po’ di tempo. Mamma una volta l’ha visto ma non gliel’ho presentato come amico speciale.