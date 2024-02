Veronica Lario racconta il divorzio da Silvio Berlusconi: “Ho pensato di non farcela”

L'ex first lady, madre di tre dei cinque figli dell'ex premier, ha chiarito alcune questioni in un'intervista a 'A cena da Maria Latella'.

Veronica Lario racconta per la prima volta in 15 anni il divorzio con l’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, scomparso a giugno dello scorso anno. Veronica Lario, pseudonimo dell’attrice Miriam Raffaella Bartolini, ha parlato del suo divorzio con Silvio Berlusconi e del presunto pagamento miliardario alla conclusione del matrimonio.

L’ex first lady, madre di tre dei cinque figli dell’ex premier, ha chiarito alcune questioni in un’intervista a ‘A cena da Maria Latella’, programma in onda su Skytg24. Veronica Lario ha smentito le voci secondo cui sarebbe diventata ricchissima proprio dopo il divorzio, affermando di essere un’imprenditrice come tante altre. Tante le sfide e le prospettive a cui sta pensando.

Diciamo che finito questo momento per me davvero molto complesso, mi sono chiesta se era possibile ricominciare, per la mia vita e per delle scelte personale. In un certo momento ho pensato che per me non ci fosse più nulla, mi era stato negato un diritto, ho pensato ‘forse ha vinto il potere’. Ma mi sono detta ‘non ho finito’ e ci ho provato.

Nell’intervista, Veronica Lario ha anche parlato della sua attuale attività imprenditoriale, una start-up sull’intelligenza artificiale. I suoi figli sono sorpresi dalla sua scelta, ma questo non ha evitato che ci fosse dialogo e confronto.

L’ex moglie di Silvio Berlusconi ha anche parlato del periodo difficile dopo il divorzio, soprattutto durante le fasi appena successive alle questioni che attenevano alle pratiche legali del divorzio. Veronica Lario racconta di essersi sentita un po’ vessata.

Cosa facevo? Subivo ed è difficile combattere contro il potere e la stampa soprattutto quando la stampa è piegata al potere. Io l’unica cosa che potevo fare era qualche passo indietro e quelli ho imparato a farli, forse dall’equitazione.

La sua vita è stata quindi segnata da 15 anni di silenzio dopo il divorzio, durante i quali si è dedicata alla sua passione per i cavalli, iniziando equitazione solamente a 55 anni. Ha sottolineato come questa attività abbia contribuito alla sua pace e tranquillità.

Non solo, Veronica Lario ha anche sottolineato come si sentisse e in che ruolo si trovava tra tutti gli impegni e gli incontri del marito. Racconta come i personaggi che riceveva un personaggio come Berlusconi fossero di grande livello. In quelle dinamiche, però, lei restava da parte. Dice l’ex first lady: “rispettavo un ruolo, cercavo di farlo al meglio e per me significava fare un passo indietro”.

In questa sua prima ospitata in un programma televisivo, Veronica Lario ha parlato di episodi e momenti particolari di tutti questi anni con Silvio Berlusconi:

È stata tutta un’altalena di momenti: da un lato la speranza di ricongiungermi in modo equilibrato con la mia famiglia, in altri momenti la speranza la perdevo. Sono stata molto vicina ai miei figli e loro vicini a me. […] un susseguirsi di vicende famigliari. I momenti sono stati tutti molto belli perché ho avuto la mia famiglia e i figli tanto vicini. Se vuoi proprio un momento meno edificante, non ho potuto partecipare alle lauree dei miei figli perché in due eravamo troppi e ho preferito fare un passo indietro.

Non ci sono segreti da svelare, e soprattutto non c’è alcun elemento per cui “essere ricattabile”, afferma Veronica Lario. Lei non ha segreti sulle imprese di Berlusconi o sulla sua vita, per questo motivo riesce a esprimere liberamente le sue opinioni su tutto quanto.