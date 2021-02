Veronica Maya, avete mai visto la sua casa? Stile moderno e vista mozzafiato sul golfo di Napoli

Veronica Maya vive in una bellissima casa che si affaccia sul golfo di Napoli, insieme al marito ed ai figli

Veronica Maya è una conduttrice molto amata dai telespettatori italiani. Per tanti anni l’abbiamo visto al timone di programmi andati in onda sulle principali reti Rai. Da qualche tempo, invece, la vediamo spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso in veste di opinionista. Di lei sappiamo che è nata a Parigi nel 1977 e che da diversi anni vive nel nostro paese e nello specifico a Napoli. Proprio nel capoluogo campano, Veronica vive insieme al marito ed alla sua splendida famiglia, formata da ben tre figli. La sua splendida abitazione si affaccia proprio sul golfo di Napoli. E voi, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Veronica Maya

Una casa moderna, bellissima e dalla vista mozzafiato, si presenta così il nido d’amore della conduttrice. Affacciandosi dalla finestra di casa sua, il panorama è davvero strepitoso. La conduttrice ha scelto di arredare il suo appartamento, seguendo uno stile minimal.

Il colore predominante è il bianco, che domina sostanzialmente in quasi tutti gli ambienti, rendendoli luminosi e molto più ampi. Una delle stanze preferite dalla conduttrice è sicuramente la zona living, dove in genere l’intera famiglia si riunisce per trascorrere alcuni momenti di relax.

In questo soggiorno, i colori predominanti sono chiari e vanno dal bianco, al grigio. A fare da contrasto a questi colori scuri, ci sono poi le sedie che sono in tessuto e di colore nero e poi ancora un tavolo in vetro, rigorosamente moderno.

La prevalenza dello stile moderno, la si nota proprio dall’utilizzo dei materiali, per lo più legno ed acciaio, due materiali tra l’altro molto solidi ed anche piuttosto resistenti che danno un tocco di classe e di eleganza. In questa casa, Veronica Maya vive insieme al marito Marco Moraci, un noto chirurgo estetico dal quale ha avuto tre figli, Riccardo Filippo e Tancredi.

