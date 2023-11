Veronica Peparini affronta il terrore per la gravidanza con messaggi di sostegno

Dopo aver apertamente condiviso i suoi problemi legati alla gravidanza, Veronica Peparini ha ricevuto molto sostegno da parte dei suoi fan. La celebre coreografa sta attualmente affrontando le difficoltà e le paure associate alla gestazione ma non le mancano i messaggi d’affetto.

In un’intervista a Verissimo, insieme al compagno Andreas Muller, Veronica Peparini ha annunciato con entusiasmo di aspettare due gemelline. Tuttavia, qualche giorno dopò è emerso sui social un triste comunicato in cui ha rivelato di aver alcuni piccoli problemi legati alla gravidanza.

Dunque, nonostante l’iniziale gioia per l’annuncio delle gemelline, la coppia ha successivamente rivelato di avere complicazioni. Questo ha portato la coppia a decidere di prendersi del tempo senza voler causare allarmismo. Sembrerebbe che l’ultima visita medica non sia andata per il meglio, suscitando preoccupazioni per la salute della Peparini e delle gemelline.

Nonostante queste sfide, Andreas Muller e Veronica hanno ricevuto un flusso costante di messaggi di affetto e supporto dai fan. Per esempio questo è il commento scritto da un utente sui social:

La gravidanza monocoriale è super delicata, non c’entra l’età. Io sono mamma di due meravigliose gemelle monocoriali. La mia gravidanza non è stata facile perché quasi al quarto mese ho avuto il TTS, rischiavo di perderle entrambe. Ovviamente sono stati momenti difficili. Grazie all’Ospedale Buzzi di Milano e tutto il team, ho fatto l’intervento su placenta e le ho salvate entrambe. Auguro ai ragazzi di avere tanta forza e di poter prendere le loro principesse in braccio.

Mentre alcuni hanno speculato che le difficoltà potrebbero essere legate all’età avanzata della Peparini, qualcun altro ha voluto lasciare una testimonianza per dimostrare il contrario: