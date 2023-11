Veronica Peparini mostra il suo pancione sui social: “Sono fiera del mio corpo a 52 anni”

Veronica Peparini continua ad aggiornare tutti i suoi fan sulla sua gravidanza. Di recente, la celebre coreografa ha pubblicato una serie di foto sui social per mostrare il suo pancione e ha colto l’occasione per lanciare un forte messaggio a tutte le donne.

In occasione di un’intervista rilasciata a “Verissimo”, Veronica Peparini aveva annunciato di essere in dolce attesa di due gemelline. Durante la sua ospitata nello studio di Silvia Toffanin, insieme ad Andreas Muller, aveva scoperto il sesso. Tuttavia, dopo qualche giorno, la coppia ha diffuso una brutta notizia, ovvero di aver riscontrato alcune complicanze durante l’ultima visita.

Nonostante gli ostacoli, i due non si abbattono e continuano a sperare per il meglio. La Peparini ha trasformato un momento difficile in un’occasione per dare sostegno a tutte le donne adulte che cercano di avere figli.

Infatti, nel corso delle ultime ore, attraverso una serie di foto in cui ha mostrato il suo pancino che cresce sempre di più, la coreografa si è fatta promotrice di un importante messaggio per le donne, quello di non avere paura.

Sono fiera del mio corpo e di sentirmi bene e donna alla mia età con questo bel pancino che cresce ogni giorno. Donne non abbiate mai paura di mostrarvi per come siete, siamo belle e forti e questo nessuno ha il diritto di togliercelo. La cosa che più mi auguro è che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi!

Infine, la Peparini ha dichiarato che per il momento deve concedersi un po’ di riposo, per il bene delle sue bambine. Certamente, ci sarà il suo compagno Andreas Muller ha darle tutto l’aiuto di cui ha bisogno: