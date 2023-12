Veronica Peparini sulla gravidanza: “Non sono ancora fuori pericolo”

Nel corso delle ultime ore, Veronica Peparini è tornata a parlare in merito alla sua gravidanza. Nelle ultime settimane, la coreografa, che è in dolce attesa di due gemelline, ha scoperto che le bambine soffrirebbero di una patologia, la trasfusione feto-fatale. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Qualche settimana fa, Veronica Peparini e Andreas Muller avevano annunciato di diventare presto genitori. in occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, la coppia aveva scoperto il sesso delle due gemelline. Tuttavia, qualche giorno dopo, la coreografa si è recata dal medico per effettuare una visita di controllo la quale non è andata per il meglio.

Infatti, durante l’ecografia, la donna ha scoperto che le due bambine soffrirebbero della trasfusione feto-fatale. Si tratta di una patologia che costringe una delle due gemelle a donare nutrimento all’altra:

Abbiamo scoperto la trasfusione feto-fetale durante un’ecografia di controllo. Le gemelle crescono all’interno della stessa placenta, tuttavia, una delle due è donatrice e l’altra riceve il nutrimento. Quindi una cresce più velocemente, mentre l’altra dimagrisce. Fortunatamente siamo riusciti a intervenire in tempo, ma rimane una gravidanza da monitorare

La nota coreografa ha aggiornato tutti i suoi fan sulle attuali condizioni di salute attraverso i social. La compagna di Andreas Muller ha dichiarato di non essere ancora fuori pericolo. Alla luce di questo, dovrà concedersi del riposo:

Non si sa da dove nasce questa sindrome, può capitare a tutte, soprattutto quando si porta avanti una gravidanza gemellare. Oggi non riesco a stare seduta, anche se dovrei riposarmi.

Numerosi sono stati i messaggi di affetto da parte di fan e personaggi famosi i quali si sono uniti per aiutarla ad affrontare questo momento difficile. Nel frattempo, la coppia rimane ottimista e spera per il meglio, con l’attesa emozionante di poter presto abbracciare le loro gemelline.