Veronica Peparini svela la verità sulla gravidanza: ecco quale è il problema

Nelle ultime ore, Veronica Peparini ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate riguardo alla sua vita privata, concentrando l’attenzione sui problemi legati alla sua gravidanza. Nel dettaglio, la coreografa ha spiegato quale difficoltà sta attraversando durante la gestazione.

Circa due settimane fa, Veronica Peparini, è stata ospite nello studio di Silvia Toffanin insieme al suo compagno Andreas Muller. Durante l’intervista, la coppia aveva condiviso con il pubblico la gioia di aspettare due gemelline.

Tuttavia, nelle giornate successive, è emerso che qualcosa non stava procedendo come previsto. In particolare, Veronica e Andreas avevano accennato a difficoltà riscontrate nell’ultima coreografia senza fornire dettagli specifici, presumibilmente per evitare di creare allarmismo.

Le parole di Veronica Peparini

Tuttavia, di recente, la Peparini ha deciso di aprire il suo cuore e condividere pubblicamente i problemi legati alla gravidanza attraverso le sue Instagram Stories. Con queste parole ha iniziato il suo racconto:

La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due. In questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore. Se così non dovesse essere bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà.



Attraverso le sue parole, Veronica ha inteso dissipare le voci che circolavano, smentendo categoricamente che l’età avanzata fosse la causa dei problemi legati alla gravidanza. Terminando il suo intervento, la fidanzata di Andreas Muller ha concluso il discorso con un messaggio intriso di ottimismo: