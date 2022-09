La ex dama di Uomini e Donne torna a parlare di alcuni cavalieri che l’hanno criticata in modo duro e inappropriato

Ha partecipato come dama del trono over nel famoso dating show Uomini e Donne, ma da un po’ di tempo è scomparsa dai radar televisivi. La bellissima Veronica Ursida è stata presente in studio al cospetto di Maria De Filippi nella stagione 2019-2020, e oggi torna a parlare del programma in cui ha cercato, senza trovarlo, l’amore.

Attraverso le pagine del settimanale Mio la bionda dama ne ha avuto per tutti, e ha lanciato pesanti critiche ad alcuni ex compagni di avventura, dalla coppia nata nel programma formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo, al criticatissimo Armando Incarnato.

Parole pesanti che non hanno risparmiato alcuni volti noti del programma che in passato si sono scontrati proprio con quest’ultima. Veronica nonostante non partecipi più al programma sembra tornare sui suoi passi criticando il comportamento di Sossio e Ursula ma in particolar modo quello di Armando incarnato.

La ex dama di Uomini e Donne all’interno del settimanale Mio ha così detto la sua nei confronti dei tre personaggi che, grazie al programma hanno avuto un medio ruolo di spicco. Vediamo insieme le sue ultime dichiarazioni.

Veronica Ursida contro Armando Incarnato fuori da Uomini e Donne

Per quanto riguarda la coppia formata da Sossio e Ursula le sue parole sono state un’accusa al loro comportamento proprio nei suoi riguardi. Quest’ultima infatti, non ha mai perdonato le loro parole a riguardo e a distanza di tempo ha voluto replicare in modo duro e diretto.

Veronica Ursida ha così affermato: “Sossio e Ursula farebbero bene a tutelare la bambina, non mi piace il modo in cui fanno uscire notizie che li riguardano. Come quando annunciano la rottura mostrando nelle Instagram Stories la tristezza di Bianca. Sono adulti, non devono mettere di mezzo i bambini. Proprio un anno fa lei mi criticò insinuando che io volessi fare il personaggio, era ambigua”.

Ma le parole più dure Veronica Ursida le ha riservate ad Armando Incarnato, che con il suo comportamento spesso sopra le righe attira sovente critiche e polemiche: “Non lo trovo vero, sia nei modi che nei toni che usa”.

“Io sono attiva contro chi deride le donne, ma questo non è solo mettere le mani addosso: anche le accuse verbali sono fuori luogo. Credo sia sbagliato mostrare in tv le sue manifestazioni, sia contro di me che contro altre donne”.

Non è la prima volta che la dama parla male di Armando; già un paio di anni fa aveva detto in un’altra intervista a PiùDonna: “Armando è molto ridicolo a stare ancora lì senza combinare nulla. Non riesco a capire perché lui rimanga là”.