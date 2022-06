Grande spavento per l'ex dama di Uomini & Donne, Veronica Ursida: è stata trasportata in ospedale dopo esser svenuta

Sono stati momenti di grande panico e paura quelli che ha vissuto l’ex dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida. In alcune storie di Instagram ha raccontato ai suoi follower che è stata trasportata d’urgenza in ospedale, a causa di alcuni malesseri che ha avuto nella sua abitazione.

Dagli accertamenti è emerso che a breve dovrà sottoporsi ad un delicato intervento per rimuovere dei fibromi dalle ovaie. Ora è anche potuta tornare a casa.

L’influencer romana, nella serata di mercoledì 8 giugno, ha fatto allarmare i suoi fan pubblicando sulle storie del suo profilo Instagram, la foto di un braccialetto di un ospedale.

Da quel momento sono tante le persone che le hanno scritto dei messaggi per sapere quali fossero le sue condizioni di salute. Inoltre, nella stessa immagine, ha scritto: “E stasera pronto soccorso per me. Altro che evento!

L’ex dama del programma di Maria De Filippi, ha avuto la possibilità di tornare a casa nella serata di giovedì 9 giugno. I medici per tutte quelle ore l’hanno sottoposta a tutti gli accertamenti per capire cosa le stava accadendo.

Le parole di Veronica Ursida dopo il rientro a casa dall’ospedale

In alcune storie la donna ha voluto raccontare i sintomi ed anche cosa hanno scoperto i dottori dagli esiti dei molteplici esami a cui si è sottoposta. Veronica Ursida ha dichiarato:

Bellezze, sto meglio! Sono tornata a casa stanotte. Ieri sera sono stata portata in ospedale con l’ambulanza. La prima volta nella mia vita. Ho avuto un forte dolore che partiva dall’ombelico, fino all’altezza delle ovaie. Ho avuto anche problemi allo stomaco, dolore alla gambe e sono perfino svenuta. Adesso so che devo operarmi. Devo rimuovere delle cose, ho dei fibromi alle ovaie.

L’ex dama adesso è a casa e poco alla volta sta tornando in salute. Ha inoltre raccontato, che il figlio Francesco adesso deve affrontare gli esami di terza media, per questo lei deve stare bene per riuscire a sostenerlo in questo periodo.