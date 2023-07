Vi ricordate il Tenente Colombo? Il suo sguardo magnetico ci ha catturato per anni. Nessuno però sa la verità nascosta dietro i suoi occhi

Il Tenente Colombo, in quanti da piccolini vi siete ritrovati con i vostri nonni a vedere la serie dell’attore con gli occhi magnetici? Con il suo trench e il sigaro in mano, il cane al suo fianco, riusciva sempre a trovare il colpevole.

Il suo successo è arrivato prima negli Stati Uniti e poi ha raggiunto altre parti del mondo. In Italia il Tenente Colombo è arrivato nel 1974, prima su Rai 2 e poi su Rete 4. Ciò che ha sempre distinto l’attore Peter Falk sono stati i suoi occhi “particolari”. Tuttavia, in pochi sanno quale fosse la verità nascosta dietro il suo sguardo.

Quando l’attore del Tenente Colombo aveva soltanto 3 anni, ha scoperto di avere un retinoblastoma e i medici sono stati costretti a rimuovere l’occhio destro. Da quel momento, per tutta la vita, ha indossato occhi prostetici.

Nonostante non sia stata una vita facile la sua, Peter Falk è risucito a trovare il suo posto del mondo, diventando uno degli attori più memorabili di sempre.

Durante la vecchiaia, l’attore ha ricevuto una spiacevole diagnosi, il morbo di Alzheimer. Nel 2009 non era più in grado di badare a se stesso e aveva bisogno dell’assistenza continua della figlia. Catherine si è presa cura del suo papà fin quando il Tribunale non ha nominato come sua tutrice la moglie Shera. Ben presto, l’attore ha dimenticato ogni cosa, uno dei medici ascoltati in tribunale ha testimoniato perfino che il paziente non ricordava più del suo memorabile personaggio Colombo.

Peter Falk è deceduto a Beverly Hills il 23 giugno del 2011, circondato dall’affetto della sua famiglia. Aveva 83 anni.

Oggi è ricordato da generazioni con grande affetto, uno dei personaggi storici che ha dato vita ad una delle serie più intriganti e seguite degli anni ’70. L’uomo con il trench e il sigaro, che con il suo cagnolino ha risolto i misteri più oscuri.