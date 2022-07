Paura e preoccupazione per i tanti amici e fan di Vic, nome d’arte di Vittorio Lelii, noto conduttore radiofonico e televisivo italiano. Oltre alla carriera nelle radio, lui è anche un appassionato ed esperto di paracadutismo e nell’ultima uscita ha avuto un incidente che lo ha ferito gravemente. Ad annunciarlo ci ha pensato lui stesso con un lungo post su Instagram.

La sua inconfondibile voce e la simpatia lo hanno reso uno dei protagonisti della radio italiana.

Nato a Monza, Vittorio Lelii ha esordito come conduttore in piccole emittenti della zona di Milano, prima di iniziare a lavorare a Radio Deejay nel 1999.

Per la famosa emittente ha condotto tanti programmi di successo e affiancato conduttori famosi. Come il programma “La Bomba“, condotto insieme a Luciana Littizzetto, oppure “Victoria’s Secrets” insieme a Victoria Cabello o ancora “Cordialmente” insieme a Elio e Le Storie Tese.

Parallelamente alla carriera da conduttore radiofonico, Vic è da sempre stato un grande appassionato di sport estremi, in particolare del paracadutismo.

In televisione, infatti, ha condotto anche il programma “Giù in 60 secondi“, nel quale in ogni puntata si lanciava con il paracadute insieme ad un personaggio noto dello spettacolo.

L’incidente in parapendio di Vic

Durante la sua ultima uscita in parapendio, Vic ha subito un incidente molto grave che ha messo in serio pericolo la sua vita. A raccontarlo, per fortuna, lo stesso deejay in un lungo post su Instagram. Ecco le sue parole:

Avrei preferito una vacanza, chessó a Sulawesi, ma a volte le cose vanno diversamente. Per la precisione è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me.

