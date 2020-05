Victoria Beckham e la foto da bambina Victoria Beckham aveva la frangetta e indossava la salopette: ecco la foto che ha fattp il giro del mondo

Vi siete mai chiesti com’era Victoria Beckham da bambina? Com’era quando non era la famosa modella che è oggi e non era la moglie del bellissimo calciatore inglese David Beckham, molto prima di essere la Posh Spice che tutti abbiamo amato ai tempi delle Spice Girls? Era una bambina con la frangetta e la salopette, che amava stirare.

Oggi Victoria Beckham è una delle stiliste più famose a livello mondiale. Nel 2008, dopo essersi lasciata alle spalle l’esperienza con le Spice Girls e le voci di tradimento del ben noto maritino, David Beckham, ha lanciato il suo marchio di moda. Oggi i suoi vestiti sono indossati, oltre che dalla diretta interessata, anche dalle celebrities più famose di tutto il mondo. Sicuramente è una fashion designer molto apprezzata per il suo stile alla fine molto essenziale, come è lei.

Dal suo passato arriva una foto che la mostra intenta a stirare. A pubblicarla è stata la diretta interessata, paragonando quella foto da bambina mentre stira a quella più recente in cui è praticamente nella stessa posa. Ne è passato di tempo e in quanto a stile la preferiamo decisamente oggi. Anche perché salopette e calzettoni bianchi appartengono a un tempo ormai lontanissimo.

La didascalia che accompagna la foto del prima e del dopo, di quando era una bambina e oggi di quando è una bellissima donna, è la seguente: “Sempre destinata all’atelier? Mi preparo per un’altra settimana di progetti per la nuova collezione“.

Dalla serie, fin da piccola sembrava avesse già le idee chiare di chi sarebbe diventata da grande.

Sicuramente la frangetta appartiene al suo passato, anche se recentemente ne ha sfoggiate diverse, ma più glamour e fashion. Com’è nel suo stile sempre impeccabile.

Che dite, in quegli occhietti furbetti c’è sempre Victoria? Non possiamo chiederci se il sorriso è lo stesso, visto che vedere sorridere Victoria Beckham è un lusso che non possiamo permetterci.