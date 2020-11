L’aria apparentemente sempre corrucciata, impassibile di Victoria Beckham è uno dei suoi tratti distintivi. L’ex cantante delle Spice Girls, da tanti anni ormai incontrastata regina del glamour, ha condiviso nelle scorse ore una foto in grado di stupire anche i fan più accaniti. Dopo aver riaperto la scatola dei ricordi, ne è venuto fuori un ritratto quasi sconosciuto.

Victoria Beckham: la stoffa della star

Quella di una ragazza, come molte altre, piena di sogni e ambizioni, che poi realizzerà attraverso il sacrificio, il duro lavoro e l’intelligenza. In confronto ai giorni nostri, la differenza è evidente, addirittura impressionante, ma su qualcosa dobbiamo convenire: aveva la stoffa per diventare una star fin da allora…

Affianco alla sorella Louise

Lo dicevamo in apertura. Il grande pubblico è avvezzo a vedere Victoria Beckham serissima. Da stilista e imprenditrice, lascia trapelare pochissime emozioni, tanto da spingere i suoi figli a definire un vero e proprio “evento” le foto in cui esce un po’ fuori dal personaggio.

Tuttavia, c’è stato un periodo in cui, da ragazzina, Vic non esitava a rivolgere il suo sorriso alla macchina da presa. Lo ha dimostrato lei stessa sui social, condividendo in rete un’immagine di quando era piccola, nella quale appare al fianco della sorella Louise.

Una silhouette mozzafiato

Se quest’ultima aveva deciso di travestirsi da Alice nel paese delle meraviglie, lei aveva indossato i panni del Bianconiglio. Sfoderava un body total white, delle appariscenti orecchie rosa, un papillon, delle calze velate e già all’epoca vantava una silhouette da mozzare il fiato!

Victoria Beckham: risata impossibile da trattenere

Victoria portava la frangetta e i capelli lunghi e non poteva fare a meno di ridere. Certo, dinanzi a una scena così buffa e divertente era praticamente impossibile restare seri, ma chiaramente per l’ex Posh Spice i giorni delle espressioni accigliate e seriose erano lontani.