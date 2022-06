Victoria De Angelis: chi è il fidanzato della cantante dei Maneskin

Senza alcuna ombra di dubbio Victoria De Angelis è una delle cantanti più amate e stimate all’interno del mondo della musica. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la nota bassista dei Maneskin avrebbe un fidanzato. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Victoria De Angelis non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celebre cantante è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la nota artista protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors i quali rivelerebbero la presunta identità della sua nuova fiamma.

La bassista dei Maneskin non ha mai rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla sua vita sentimentale. In passato, si vociferava che tra lei e Damiano David ci fosse del tenero ma successivamente il tutto è stato smentito dai diretti interessati.

Adesso, a rivelare chi potrebbe essere il nuovo amore della cantante è stato il tabloid spagnolo “Crush News”. Secondo quest’ultimo, il fidanzato della De Angelis sarebbe la stessa persona che spesso appare nelle foto sul suo profilo Instagram. Il fortunato in questione sarebbe Josè Tomas Ayerbe Lombardi.

Attualmente non siamo a conoscenza se si tratti solo di un rapporto di amicizia oppure qualcosa di più. La cosa certa è che i due nutrono affetto reciproco. Malgrado le varie ipotesi, il tabloid spagnolo sostiene che i due abbiano trascorso alcuni giorni insieme nella città di Londra, tra un giro nei pub in centro e lo shopping.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

Tuttavia, non è giunta ancora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Victoria De Angelis non è solita condividere con i suoi fan i dettagli della sua vita privata, al contrario preferisce mantenere il massimo riserbo e la privacy sulla sua vita sentimentale.