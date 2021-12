Victoria De Angelis, il dramma della musicista: “ha visto morire la mamma”

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, è di un’energia pazzesca. La ragazza a soli 20 anni è già una star, ma quel che in pochi non sanno è che la giovane ha un passato ben difficile.

A raccontarlo è stata la nonna materna Erin Uhbrand, in un’intervista al settimanale “Dipiù” ha spiegato di aver perso la mamma molto presto e Victoria De Angelis, al tempo poco più che una bambina, è voluta sempre star vicino alla mamma.

La nonna materna ha raccontato con lucidità cos’è successo in quel tremendo periodo:

Il rimpianto più grande della nonna materna è chiaro: “mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin.”

Anche Victoria De Angelis tempo fa raccontò il suo dolorosissimo passato:

A 14 anni soffrivo di attacchi di panico – ha raccontato Victoria – . Ero una ragazza spensierata, poi mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola. C’era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo.