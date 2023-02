Nel giorno di San Valentino, sui social non è passato inosservato un commovente post pubblicato da Viktorija Mihajlovic, la figlia del compianto ex allenatore del Bologna Sinisa, scomparso lo scorso 16 dicembre a soli 53 anni e dopo aver lottato per anni contro la leucemia mieloide.

Credit: vickymiha – Instagram

Era il 2019 quando Sinisa Mihajlovic, ex calciatore serbo di Inter e Lazio e allenatore del Bologna, annunciava in una toccante conferenza stampo di aver scoperto di soffrire di Leucemia.

Da allora ha combattuto la sua guerra con il petto in fuori, mettendo in campo tutta la sua forza e il suo coraggio.

Dopo il trapianto di midollo e una prima ripresa, Sinisa ha avuto una ricaduta all’inizio dello scorso anno e, da quella, non si è mai ripreso. Lo scorso 16 dicembre, a soli 53 anni, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

A soffrire per la sua scomparsa, più di tutti, ovviamente la sua famiglia. La moglie Arianna e i suoi cinque figli su tutti.

Una di loro, Viktorija Mihajlovic, lo scorso 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, ha pubblicato un toccante post per ricordare suo papà e l’amore grande che la legava a lui.

Il post di Viktorija Mihajlovic

Credit: Viktorija Mihajlovic – Instagram

La figlia di Sinisa ha pubblicato una foto in bianco e nero di un mazzo di fiori, donatele dal papà nel giorno di San Valentino di qualche anno fa. Un gesto d’amore infinito di un uomo da sempre considerato burbero, ma allo stesso tempo con un affetto incalcolabile verso la sua famiglia.

Nel biglietto attaccato a quel mazzo di fiori, il serbo aveva scritto:

Anche se non sono un fidanzato, anche quello di papà è amore. Non ci sarà mai un uomo che vi amerà totalmente e senza condizioni quanto ti amo io! Papà.

A corredo della foto, Viktorija ha aggiunto in didascalia una strofa della canzone “Supereroi” di Mr Rain, che si è classificata terza all’edizione dell’ultimo Festival di Sanremo:

Perché siamo invincibili, vicini, E ovunque andrò sarai con me.

